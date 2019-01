W gmachu dawnej kaplicy powstał sklep meblowy. Nie wszystkim się to podoba

W Parczewie (woj. lubelskie) budynek, w którym niegdyś mieściła się kaplica, działa sklep meblowy. Część parafian jest zbulwersowana i twierdzi, że to świętokradztwo. Kuria jest przeciwnego zdania.

Właściciel salonu nie rozumie oburzenia części wiernych. Jak twierdzi, zgłosił się do proboszcza z propozycją, by odnowić budynek i otworzyć w nim sklep. Podkreśla, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, a społeczność Parczewa jest zadowolona, że dzierżawca dba o miejsce. - Budynek przez kilka lat stał pusty. Niszczał. Miał powybijane szyby. Było to miejsce, w którym zbierało się towarzystwo pijące alkohol - opowiada.

- Jeśli parafia na tym zyskuje, co prawdopodobnie ma miejsce w przypadku Parczewa, to jest to dopuszczalne. W byłej kaplicy nie mogłoby się natomiast znaleźć nic, co „jest sprzeczne z wiarą i moralnością chrześcijańską” - tłumaczy ks. Jacek Świątek.