Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Śląsk Kraków Wideo Najnowsze białystok + 2 pekaonagrody Materiał partnera 2 godziny temu Artykuł poleca PEKAO W Białymstoku klienci Banku Pekao oszczędzają na biletach i zgarniają nagrody – 4000 voucherów na kawę i 1000 smart bandów. W ramach rozwoju projektu Smart City Bank Pekao S.A. rusza z nowymi promocjami skierowanymi do mieszkańców Białegostoku. Klienci Pekao, którzy płacą kartą za bilety komunikacji miejskiej, otrzymają vouchery na kawę do lokalnej kawiarni The White Bear Coffee. Oferta skierowana jest również do nowych klientów, którzy za założenie konta mogą liczyć na prezent w postaci jednego z tysiąca smart bandów lub premię w wysokości 100 zł. Share W kwietniu br. Bank Pekao udostępnił w komunikacji miejskiej w Białymstoku jedno z pierwszych w Polsce rewolucyjnych rozwiązań Smart City, w którym dowolna karta płatnicza stała się nie tylko metodą płatności, ale także nośnikiem biletu komunikacji miejskiej. Nowoczesna technologia akceptacji kart, wdrożona przez Pekao i partnerów, pozwala pasażerom na bezgotówkowy zakup biletów, a sama karta płatnicza uprawnia do przejazdu miejskim autobusem. Z usługi mogą skorzystać posiadacze kart płatniczych Mastercard i VISA wszystkich banków. Dzięki rozwiązaniom Smart City wdrażanym przez Bank Pekao, białostocczanie nie muszą już kupować drukowanych biletów. Wystarczy, że zbliżą swoją kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu z autobusu, a system sam dobierze najkorzystniejszy dla nich bilet. Na koniec doby konto zostanie obciążone według najbardziej optymalnej taryfy. Jeśli w ciągu dnia pasażer podróżował komunikacją miejską jeden, dwa lub trzy razy, z rachunku zostanie pobrana kwota odpowiadająca liczbie wykonanych przejazdów. Natomiast przy czwartym i każdym kolejnym kursie rachunek zostanie obciążony równowartością biletu całodobowego. – To już kolejny miesiąc, w którym Białostocczanie mogą korzystać z wdrażanych przez nas usprawnień. Jesteśmy zadowoleni, że nowy system poboru opłat – opracowany we współpracy z firmami Pixel i APDU– rewolucjonizuje sposób korzystania z komunikacji miejskiej w Białymstoku. Wdrażane przez nas rozwiązania są kontynuacją strategii banku, której jednym z głównych celów jest cyfrowa transformacja i udostępnianie klientom innowacyjnych produktów i usług. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie klienta, więc tym bardziej cieszy fakt, że proponowane przez nas metody spotykają się z pozytywnymi reakcjami– mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Banku Pekao S.A. Teraz, dodatkowo bank przygotował dla mieszkańców Białegostoku atrakcyjne promocje. Do końca stycznia tego roku klienci Pekao, korzystający ze Smart Taryfy Białostockiej Komunikacji Miejskiej, mogą odebrać jeden z czterech tysięcy voucherów na kawę w lokalnej kawiarni The White Bear Coffee. Wystarczy zalogować się na stronie promocji www.kartatobilet.pl i zapłacić kartą Mastercard Banku Pekao w jednym z ponad 250 nowoczesnych kasowników, wyposażonych w zbliżeniowy terminal płatniczy. Z promocji mogą skorzystać osoby niebędące dotychczas klientami Pekao. Białostocczanie decydując się na założenie konta mogą odwiedzić jedną z placówek Banku Pekao w Białymstoku i z pomocą doradcy założyć rachunek. Dla pierwszych 1000 osób bank przygotował nagrody. Klient, który w oddziale Pekao w Białymstoku założy Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium razem z kartą płatniczą debetową Mastercard wydaną do tego konta i aplikacją mobilną PeoPay, otrzyma smart band, który w czasie rzeczywistym monitoruje tętno, przebyte kroki, prędkość, a nawet spalone kalorie. W przypadku wyczerpania się puli opasek, klient może odebrać premię w wysokości 100 zł. Aby otrzymać nagrody należy spełnić proste warunki, tj.: zapewnić wpływ na Konto w kwocie minimum 500 zł oraz wykonać jedną transakcję bezgotówkową kartą lub w aplikacji mobilnej PeoPay. Konto można założyć za pomocą selfie i do 31 marca 2021r otrzymać od banku bonus w wysokości 100 zł. Do otwarcia rachunku wystarczy kamerka w komputerze lub w telefonie, dostęp do Internetu, dowód osobisty i dziesięć minut wolnego czasu. Cały proces jest prosty i intuicyjny, a wykonać można go w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Z promocji mogą również skorzystać osoby niebędące dotychczas klientami Pekao. Białostocczanie decydując się na założenie konta mogą odwiedzić jedną z placówek Banku Pekao w Białymstoku i z pomocą doradcy założyć rachunek. materiały partnera Źródło: materiały partnera Cyfryzacja i wprowadzanie nowoczesnych produktów w obszarze płatności bezstykowych jest nie tylko priorytetem Banku Pekao, ale także wpisuje się w strategię rozwoju Białostockiej Komunikacji Miejskiej i miasta Białystok. W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne inicjatywy i rozwiązania w ramach Smart City. – W Mastercard zawsze chętnie wspieramy miasta od strony technologicznej, wdrażając przyjazne i bezpieczne produkty związane z płatnościami. Skoro pasażerowie mogą już płacić kartą zbliżeniowo za niemal wszystkie zakupy, to naturalnie oczekują, że będą mieli taką możliwość również w komunikacji miejskiej. W Polsce takie rozwiązania mają wielki potencjał, ponieważ już ponad 90%. wszystkich transakcji kartowych odbywa się zbliżeniowo, dlatego też mamy nadzieję że mieszkańcy Białegostoku polubią nowe rozwiązanie i równie chętnie skorzystają z atrakcyjnych nagród– podkreśla Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe. Oferty promocyjne w ramach projektu Smart City obowiązują do 31.01.2021 roku. Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Artykuł poleca PEKAO Podziel się opinią Share WP wiadomości wiadomości Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku