Uzbrojony zabarykadował się w mieszkaniu. Nastolatek z Ukrainy będzie deportowany

Jak się potem okazało, był to 19-latek z Ukrainy. Młody mężczyzna, jak podaje RMF, był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Uzbrojony zabarykadował się w mieszkaniu. Policjanci bezskutecznie próbowali wejść do środka, a negocjacje nie przyniosły skutku. Późnym wieczorem do akcji wkroczyli więc antyterroryści. Nad budynkiem krążył też dron. 19-latek został zatrzymany i przewieziony do szpitala na Bielanach.