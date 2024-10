Uzbrajają bombowce. Ukraina alarmuje: to przygotowania do ataku

Andrij Kowalenko, szef ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji alarmuje, że Federacja Rosyjska gromadzi rakiety i transportuje paliwo do głównych lotnisk wojskowych, z których przeprowadzane są zmasowane ataki na Ukrainę. Może to wskazywać na przygotowania do ataku - ostrzega Kowalenko.