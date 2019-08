Utrudnienia w ruchu – długi weekend. 19 sierpnia ruszy doroczna pielgrzymka. Policja ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym w Piekarach Śląskich

Utrudnienia w ruchu – długi weekend. W niedzielę, 19 sierpnia ruszy doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Policja ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym w Piekarach Śląskich.

Utrudnienia w ruchu – niedziela 19 sierpnia

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości rozpocznie się o godz. 8 godzinkami i różańcem, a o godz. 9:30 ruszy procesja na miejscową Kalwarię, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza. Według oficjalnego komunikatu policji, utrudnienia w ruchu będą występowały w centrum miasta przez całą niedzielę. Wiadomo, że zakaz poruszania się pojazdów będzie obowiązywał na ul. Bytomskiej, od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w godzinach od 7 do 18:30. Ponadto umieszczone zostaną tabliczki ostrzegające przed odholowywaniem pojazdów z ul. Gen. Ziętka od skrzyżowania z u. Bytomską do ul. Jana Pawła II.