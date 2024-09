"Usterka techniczna". Awaria zbiornika Krosnowice

Prezes oceniła, że maksymalna wysokość wody we Wrocławiu może osiągnąć tę z powodzi z 2010 roku. - Prognozy, którymi dysponujemy, pokazują, że wysokość wody we Wrocławiu to wysokość maksymalnie z roku 2010 - powiedziała. Oceniła, że "punktem krytycznym" w dalszym ciągu jest Oława.