Ustawa "Stop Aborcji". Sejm zdecydował

To, co mogło zaskoczyć wielu obserwatorów sceny politycznej, to wniosek PiS w sprawie ustawy "Stop Aborcji", który przedstawiła Anita Czerwińska. - Działając w duchu odpowiedzialności i interesu społecznego kierownictwo klubu PiS upoważniło mnie do skierowania do pani marszałek wniosku o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu tego projektu - poinformowała z mównicy sejmowej rzeczniczka PiS.