USA: znana dziennikarka nazwała białe kobiety głosujące na Trumpa rasistkami

Podczas dyskusji w CNN, dziennikarka USA Today Kirsten Powers, zarzucała rasizm kobietom, które popierają Donalda Trumpa. "Jeśli popierasz kogoś, kto robi rasistowskie rzeczy, czyni cię to rasistką" – powiedziała ekspertka CNN, cytuje portal RealClearPolitics.

"One powiedzą: "Cóż, nie jestem rasistką. Głosowałam na niego, ponieważ nie lubiłam Hillary Clinton i chcę tylko powiedzieć, że to nie czyni mnie rasistką". A jednak jesteś rasistką. Jeśli popierasz kogoś, kto robi rasistowskie rzeczy, czyni cię to rasistką. Tak więc dla jasności chcę to ustalić" – powiedziała na antenie CNN Kirsten Powers, cytowana przez amerykański portal RealClearPolitics.