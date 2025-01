USA zakazuje wjazdu Ukraińcom. Wstrzymano wszystkie programy

"New York Times" dotarł do wiadomości e-mail, wysłanej w czwartek przez najwyższego urzędnika Służby Imigracyjnej. Żąda natychmiastowego przerwania działań w sprawie wniosków związanych z programami, "dopóki administracja nie dokona ich przeglądu i nie podejmie decyzji o ich zakończeniu".

- To działanie jest podobne do zawieszenia dostępu do azylu na granicy i zawieszenia programu dla uchodźców - powiedziała w rozmowie z "NY Times" Yael Schacher, dyrektorka Americas and Europe w Refugees International. - To dowód wrogości administracji wobec wszelkiej imigracji humanitarnej - dodała.