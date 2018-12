USA wycofają wojska z Afganistanu. "To będzie katastrofa"

Donald Trump wydał rozkaz wycofania ponad połowy z 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przybliża w ten sposób Amerykę do zakończenia jej najdłuższej wojny w historii, ale może doprowadzić do katastrofy. To też zły sygnał dla Polski - mówi WP płk Piotr Łukaszewicz, były ambasador RP w Afganistanie

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Domyślny opis zdjęcia na stronę główną (Wikimedia Commons CC BY)

Jeszcze 8. grudnia najwyższy rangą amerykański wojskowy gen. Joseph Dunbar przekonywał, że wycofanie się USA z Afganistanu oznacza ryzyko kolejnego ataku jak ten z 11 września. Nie minęły dwa tygodnie, a Donald Trump podjął decyzję znacznie przybliżającą Amerykę do wycofania żołnierzy. Do domu ma wrócić 7 z 13 tysięcy wojskowych stacjonujących w kraju. Jak doniósł "New York Times", Trump wydał rozkaz tego samego dnia, kiedy podjął nagłą decyzję o wycofaniu wojsk z Syrii.

Co to oznacza dla dalszych losów kraju? Mimo trwającej od 2001 obecności wojsk NATO-6130285597505153c), Talibowie wciąż są w kraju; co więcej, kontrolują dziś więcej terytorium, niż w jakimkolwiek momencie od czasu inwazji. Zdaniem płk. Piotra Łukasiewicza, byłego wojskowego oraz ambasadora RP w Afganistanie, decyzja Trumpa jest ryzykowna, ale nie musi oznaczać natychmiastowej zapaści dla afgańskich włądz walczących z Talibami.

- Dopóki są pieniądze, dopóki Amerykanie nadal będą utrzymywać afgański rząd, to nie będzie wielkiego dramatu. Jedynym przykładem, do którego możemy się odwołać jest wyjście Sowietów w 1989 roku. Dzięki rosyjskim rublom prezydent Nadżibullah jeszcze trzy lata wówczas przetrwał na swoim stanowisku - mówi w rozmowie z WP. - Afgańczycy budzą się dziś w rzeczywistości, że teraz wszystko będzie zależeć od nich. Tymczasem przez 17 lat byli pod amerykańskim parasolem. Trzeba mieć nadzieję, że uda im się wziąć w garść i dogadać z talibami i zawrzeć pokój. Jeśli im się to nie uda, będzie katastrofa.

Jak jednak zaznacza, decyzja Trumpa nie ułatwia doprowadzenia do pokoju.

- Zachętę do negocjacji uzyskuje się na polu walki. Pokój wygrywa się działaniami wojennymi. One od 17 lat nie przyniosły przełomu, ale przynajmniej ocaliło kraj od zawalenia się - ocenia.

Zdaniem eksperta, najważniejsze decyzje co do Afganistanu zostaną podjęte dopiero w przyszłym roku, kiedy Trump w może zdecydować o całkowitym wycofaniu wojsk i pomocy finansowej.

- I to będzie dla Afganistanu prawdziwa katastrofa, bo Afgańczycy nie są do tego przygotowani - zapowiada.

Jak decyzja Trumpa wpłynie na ponad 200 polskich żołnierzy stacjonujących w kraju w ramach misji NATO? Według Łukasiewicza, negatywnie, bo zmniejszy poczucie bezpieczeństwa dla całego kontyngentu NATO. Wycofanie żołnierzy zajęłoby kilka miesięcy.

- Patrząc z szerszej perspektywy polski kontyngent jest tylko małym trybikiem w tym wszystkim i nie jest on istotny - ocenia ekspert. Ale dodaje, że ostatnie decyzje Trumpa nie są dla Polski bez zanczenia.

- Z punktu widzenia strategii powinno nas to skłonić do przemyślenie tego, czy tak mocne oparcie się tylko o sojusz z USA jest właściwą polityką, szczególnie w sytuacji, kiedy antagonizujemy sojuszników w Europie - podsumowuje Łukasiewicz.