USA: Szczeniak Rudolph miał zostać uśpiony w schronisku. Niespodziewanie obudził się po zastrzyku i znalazł nowego właściciela

USA. Ośmiomiesięczny szczeniak Rudolph miał zostać uśpiony w schronisku w Oklahomie, ponieważ nie było tam dla niego miejsca. Weterynarz wykonał zastrzyk, ale pies niespodziewanie się po nim obudził. Trafił do schroniska w stanie Iowa i tam znalazł swojego nowego właściciela. Historia urzekła wielu internautów.

USA: Szczeniak obudził się po próbie uśpienia w schronisku

Weterynarz wykonał zastrzyk, ale po wszystkim Rudolph... po prostu się obudził. Lekarz odmówił powtórzenia zabiegu. Krótko po zdarzeniu trafił do schroniska w stanie Iowa. Tam nie usypia się zdrowych psów. "Bóg miał wobec niego inne plany" - napisało na Faebooku schronisko, które przygarnęło szczeniaka. Pracownica placówki w rozmowie ze stacją telewizyjną WQAD przyznała, że "to prawdziwy cud".

USA: Nowe schronisko i nowy właściciel szczeniaka

- Zabraliśmy go do naszego schroniska w nadziei, że ktoś przyjdzie go adoptować i da mu drugą szansę na życie - czytamy na Facebooku schroniska Kings Harvest Pet Rescue No Kill Shelter. Apel o adopcję szczeniaka został udostępniony przez internautów prawie 2400 razy, miał blisko 600 komentarzy i ponad 2300 reakcji.