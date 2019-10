USA. Strzelanina na imprezie studenckiej w Teksasie. Są ofiary i wielu rannych

Strzelanina w USA. Nie żyją 2 osoby, a co najmniej 14 zostało rannych. Do strzelaniny doszło w sobotę, przed północą czasu lokalnego, na przyjęciu niedaleko kampusu Texas A&M University-Commerce w Greenville, w stanie Teksas.

USA. W strzelaninie w Teksasie zginęły 2 osoby, jest wielu rannych (PAP, Fot: AP News)

Sprawca strzelaniny w Teksasie jest na wolności - taką informacje przekazało biuro szeryfa hrabstwa Hunt.

Do strzelaniny doszło w Greenville, ok. 24 km na południowy zachód od kampusu uczelni. Na studenckiej imprezie było ok. 750 osób.

Policjanci podali, że strzelanina rozpoczęła się kwadrans po tym, jak uczestnicy przyjęcia przyjechali na miejsce zabawy. Strzały dobiegły z tyłu budynku, jednak świadkom trudno było ocenić czy strzelał ktoś wewnątrz czy na zewnątrz.

Pewne jest, że ciała dwóch ofiar znaleziono w środku budynku. 14 osób, które odniosły obrażenia, przewieziono do szpitala. Policja nie chce zdradzać, w jakim stanie są poszkodowani.

Rzeczniczka szpitala Medical City Plano, oddalonego o ok. 80 km na zachód od Greenville, powiedziała AP, że do jej placówki przywieziono trzy ofiary strzelaniny, które są w krytycznym stanie.

Służby w Teksasie nie podały również na razie rysopisu napastnika. Wiadomo, że trwają jego poszukiwania.

