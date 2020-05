USA. Pies przemierzył 40 mil, by dotrzeć do pani, którą pokochał

Niezwykła historia wydarzyła się w USA. Suczka Zelda w ciągu 3 miesięcy przemierzyła 40 mil, by trafić do swojej opiekunki, dzięki której na nowo odzyskała zaufanie do ludzi.

USA. Zelda przez 3 miesiące wracała do swojej opiekunki (Seneca Krueger, Facebook)