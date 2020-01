USA. Ogromny karambol w Pensylwanii. Dziesiątki rannych, są też ofiary

Pięć osób zginęło a ponad 60 zostało poszkodowanych w niedzielnym karambolu w Pensylwanii na autostradzie międzystanowej Pennsylvania Turnpike. Stan dwóch rannych jest określany jako krytyczny.

Do tragicznego karambolu doszło w niedzielę nad ranem, czasu lokalnego, w odległości ok. 50 km na wschód od Pittsburga.

Ranni to osoby w wieku od 7 do 67 lat. Poszkodowani trafili do szpitala. Stan dwóch z nich jest określany jako krytyczny. W wyniku wypadku w niedzielę rano zamknięto autostradę. Ruch został wznowiony dopiero wieczorem.