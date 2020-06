USA. Konferencja Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Białym Domu

USA. Andrzej Duda z wizytą u Donalda Trumpa

Podczas konferencji Duda podkreślił raz jeszcze, że do Waszyngtonu przyleciał na zaproszenie amerykańskiego prezydenta. - Stany Zjednoczone to sojusznik, który wielokrotnie nas wspierał i nam pomagał. Dlatego zdecydowałem się, by to zaproszenie przyjąć - zaznaczył prezydent.