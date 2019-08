USA. Handlarze narkotyków przewozili marihuanę z ostrymi papryczkami

San Diego jest drugim co do wielkości miastem w Kaliforni. Położone nad Oceanem Spokojnym otwiera drogę do handlu narkotykami drogą morską. We wtorek służba graniczna namierzyła przemytników marihuany.



3,5 tys. kilogramów marihuany na statku z papryczkami jalapeno (Los Angeles Times, Fot: U.S. Customs and Border Protection)

Policjantom z San Diego udało się namierzyć handlarzy marihuany. Narkotyki znajdowały się na statku w porcie w południowej Kaliforni. Wartość marihuany oszacowali na 2,3 miliona dolarów (9 milionów złotych). Handlarze wykazali się pomysłowością - narkotyki przewozili w transporcie papryczek jalapeno. Spalone papryczki

Amerykańska służba graniczna namierzyła statek we wtorek. Szybko wezwała policjantów, którzy dzięki sprawnej akcji, zatrzymali transport. W paletach z papryczkami, funkcjonariusze znaleźli ponad 3,4 tys. kilogramów marihuany, donosi “Los Angeles Times”.

Komisarz Federalnej Agencji Rządowej, Mark Morgan pogratulował oficerom na Twitterze. Zaznaczył, że jest to już drugi sukces policjantów w walce z przemytem na tak dużą skalę - w przeciągu zaledwie kilku dni.