USA. Donald Trump usunięty z urzędu? Nancy Pelosi deklaruje

Jeśli Kongres uruchomi procedurę zawartą w 25 poprawce konstytucji, będzie to drugi impeachment w ciągu kadencji Donalda Trumpa. To sytuacja bez precedensu. W grudniu ubiegłego roku Izba Reprezentantów postawiła w stan oskarżenia prezydenta USA, jednak kontrolowany przez republikanów Senat go uniewinnił, co pozwoliło Donaldowi Trumpowi utrzymać się na stanowisku.