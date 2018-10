USA. Atak w synagodze, 8 osób nie żyje. Trump wygłosił mocne oświadczenie

Uzbrojony Amerykanin Robert Bowers wtargnął do synagogi w Pittsburgh i otworzył ogień. Co najmniej 8 osób nie żyje, jest wielu rannych. Donald Trump rozważa odwołanie spotkań wyborczych w związku z "antysemickim" atakiem.

Donald Trump podkreślił, że gdyby w synagodze był uzbrojony strażnik, mogłoby nie dojść do tragedii. Prezydent rozważa również odwołanie spotkań wyborczych ze względu na "antysemicki" atak.

Napastnik, 46-letni Amerykanin Robert Bowers, zaatakował ok. godz. 10 czasu lokalnego w Pittsburgh w amerykańskim stanie Pensylwania. Uzbrojony mężczyzna wszedł do synagogi Congregation Tree of Life podczas modlitwy.