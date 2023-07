USA: agresywne działania rosyjskich samolotów wobec amerykańskich jednostek nad Syrią

Pilna interwencja brytyjskich myśliwców nad Bałtykiem

Dzień wcześniej nad międzynarodowymi wodami kontrolowanymi przez NATO pojawił się rosyjski samolot rozpoznawczy Tu-214 w towarzystwie dwóch myśliwców. Zmusiło to brytyjskie siły do natychmiastowego poderwania myśliwców Typhoon należących do Royal Air Force myśliwce Typhoon, które stacjonują w Estonii. Ruszyły i przechwyciły rosyjski samolot.