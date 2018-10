USA: adenowirus zabił sześcioro dzieci

Sześcioro dzieci zmarło w prywatnym ośrodku długoterminowej opieki medycznej w New Jersey w USA. Obecność groźnego wirusa stwierdzono również u 12 innych dzieci w ośrodku. Władze stanu rozpoczęły dochodzenie w tej sprawie.

USA: wykryto przypadki adenowirusa w prywatnym ośrodku długoterminowej opieki medycznej

W Ośrodku Opieki i Rehabilitacji w Wanaque w stanie New Jersey , łącznie wykryto już 18 przypadków zakażenia adenowirusem. Sześcioro dzieci zmarło na skutek infekcji. Ze względu na zakażenia, placówka przestała przyjmować nowych pacjentów.

Adenowirus: czy jest groźny?

Adenowirusy to patogeny wywołujące szereg różnych infekcji – najczęściej układu oddechowego, układu pokarmowego i oka. Rozprzestrzeniają się przez bliski kontakt – np. drogą kropelkową lub przez dotknięcie zakażonej powierzchni czy dłoni osoby zakażonej. Chociaż poważne komplikacje zdarzają się rzadko, to osoby z osłabioną odpornością są w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia. U noworodków adenowirusy mogą być przyczyną zakażenia wielonarządowego i mogą doprowadzić do śmierci.