USA. 14-latek przejechany autem. Kobieta za kierownicą postrzelona

W Tampie na Florydzie doszło w niedzielę do dramatycznych zdarzeń. 14-latek zginął potrącony przez samochód, a siedząca za kierownicą młoda kobieta została postrzelona i w krytycznym stanie trafiła do szpitala. Wcześniej między dwójką miało dojść do kłótni.

USA. 14-latek przejechany autem. Kobieta za kierownicą postrzelona Źródło: Getty Images