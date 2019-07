Upały – pogoda znów zaskakuje. Wyż Yvonne podzielił Polskę. Gorąc na zachodzie, a na wschodzie deszcz

Upały – pogoda w lipcu zaskakuje po raz kolejny. Wyż Yvonne podzielił Polskę pod względem temperatur. W środę, 24 lipca, na zachodzie panuje gorąc, a na wschodzie można spodziewać się deszczu.

Upały – pogoda znów zaskakuje

Wyż Yvonne podzielił Polskę – pogoda na wschodzie poprawi się w czwartek

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej , chociaż w środę wyż Yvonne podzielił kraj, temperatura zacznie wyrównywać się już w czwartek. 25 lipca nastąpi ocieplenie, a niebo się rozchmurzy. Słoneczna pogoda ma utrzymać się aż do poniedziałku, 29 lipca. Przelotne opady mogą wystąpić jedynie w czwartek oraz piątek na obszarach znajdujących się przy wschodniej granicy.

Upały w Polsce – dbanie o zwierzęta

Należy pamiętać, że wysokie temperatury są dokuczliwe nie tylko dla ludzi. W przeciwieństwie do nas, czworonogi nie są jednak świadomie wielu zagrożeń. Dbanie o ich bezpieczeństwo podczas upałów powinno mieć dla właścicieli priorytetowe znaczenie. Ulgę w gorący dzień może zapewnić, chociażby bandana, okład lub chłodzący wkład do legowiska naszego psa, lub kota. Ważne, żeby posłanie dla zwierzęcia było ułożone w zacienionym miejscu. Czworonogi powinny również mieć zapewniony stały dostęp do świeżej, chłodnej wody. W momencie, gdy temperatura jest najwyższa, nie powinno się zabierać zwierząt na zbyt długie spacery.