Upalna końców długiego weekendu. Prognozy wskazują, że może być nawet 37 st. C!

Afrykańskie upały

W sobotę niebo nad polską będzie raczej bezchmurne - słabe opady deszczu mogą pojawić się jedynie na krańcach wschodnich Polski. Do tego napływ gorącego zwrotnikowego powietrza z zachodu Europy, spowoduje znaczny wzrost temperatury: do 24-26 st. C nad morzem i na wschodzie kraju do nawet 30 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry w Wielkopolsce wskażą 32 st. C, a na Dolnym Śląsku nawet 33 st. C.