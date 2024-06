"Unika odebrania wezwania". Polica szuka Ziobry

Zbigniew Ziobro nie odebrał wezwania do stawienia się na komisji ds. Pegasusa. - Zaproszenie na komisję poszło ponad dwa tygodnie temu. Na razie unika jego odebrania - poinformował Marcin Bosacki, wiceprzewodniczący komisji. - Z tego co wiem, szuka go policja - dodał.