Umowa koalicyjna podpisana. Rzecznik prezydenta Polski komentuje

- Pan prezydent był przekonany, że w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy dojdzie do porozumienia. Niespełna rok temu Polacy w wyborach dali bardzo silny mandat Zjednoczonej Prawicy, do tego, by kontynuować rządy w naszym kraju. Mandat, który pozwala rządzić tej samej formacji w drugiej kadencji samodzielnie. Wiadomo, że każda władza po jakimś czasie się zużywa. Dochodzi do niesnasek, pewnego rodzaju nieścisłości, różnicy zdań. Po pięciu latach do takiej różnicy najwyraźniej doszło. Mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju przesileniem - mówi nam rzecznik prezydenta.