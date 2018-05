Ukraiński konsul wzywa do zmiany granic z Polską. "Nie zareagowali"

Do odebrania wschodnich terenów Polsce wzywał na Facebooku ukraiński konsul w Hamburgu. Wasilij Maruszczync wychwalał też we wpisach nazistów i domagał się "rozprawy z Romami". Resort spraw zagranicznych Ukrainy natychmiast odwołał dyplomatę z funkcji.

Skandal ujawnił ukraiński bloger Anatolij Szarij. W opublikowanym w serwisie YouTube nagraniu pokazał posty konsula, w których ten wzywał do rewizji granic z Polską oraz prezentował poglądy rasistowskie i nazistowskie.

Szarij nazwał Maruszczynca miłośnikiem SS, a na dowód zacytował jego słowa, że "być faszystą to zaszczyt". Bloger pokazał też zdjęcie dyplomaty w hełmie Wehrmachtu. Profil Ukraińca jest zamknięty i nie wszyscy mogą zobaczyć jego wpisy oraz zdjęcia. Mimo to Szarijowi udało się uzyskać dostęp do tych materiałów.