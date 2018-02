Ukraińscy nacjonaliści przed polską ambasadą. Są przeciwni nowelizacji ustawy o IPN

W poniedziałek przed polskimi placówkami dyplomatycznymi na Ukrainie pikietowali nacjonaliści z partii Swoboda i innych ugrupowań narodowych. Ich protest dotyczył nowelizacji ustawy o IPN, która zakłada, że podobnie jak używanie fałszywego określenia "polskie obozy śmierci", karane będzie zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów.

Protesty miały miejsce m.in. przed ambasadą RP w Kijowie gdzie zebrało się ok. 100 osób z flagami Swobody oraz czerwono-czarnymi flagami UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii). Oprócz tego do manifestacji doszło także przed konsulatami we Lwowie, Łucku, Winnicy, Odessie i Charkowie.