Ukrainiec poszukiwany przez Interpol zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin

Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Ukrainy ściganego czerwoną notą Interpolu za oszustwa finansowe. Mężczyzna próbował odlecieć do Oslo.

Do zatrzymania doszło w piątek przed odlotem samolotu do stolicy Norwegii. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że podróżny figuruje w bazie Interpolu jako osoba poszukiwana przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Zarzuty dotyczyły udziału w oszustwach finansowych.

Obywatel Ukrainy został przewieziony do prokuratury, gdzie przeprowadzono z nim czynności śledcze. Następnie doprowadzono go do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.