Ukraińcy działają precyzyjnie. Rosjanie mają się czego bać

Rosjanie używają drogich pocisków

Tymczasem wywiady USA i Ukrainy informują o nowej taktyce ukraińskich sił zbrojnych, która prowokuje rosyjską armię do marnowania drogich pocisków dalekiego zasięgu. Ustawiane są atrapy amerykańskich systemów rakietowych, w które uderzają Rosjanie - podał we wtorek dziennik "Washington Post", powołując się na źródła we władzach USA i Ukrainy.