Ukraińcy przejęli stację Gazpromu. "Zarabiają na tym duże pieniądze"

- Ta stacja nie jest pompownią, tłocznią gazu. To punkt, który mierzy, ile gazu wychodzi z systemu rosyjskiego i wchodzi do ukraińskiego. To bardzo ważne. Na podstawie tych pomiarów szacowane są wolumeny przesyłanego gazu przez Ukrainę do klientów tranzytowych. Ukraińcy nie korzystają z tego gazu na swoje potrzeby, on przechodzi dalej w kierunku zachodnim do Słowacji, Austrii i Węgier – podkreśla Mariusz Marszałkowski.