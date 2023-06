Ukraińcy patrzą na zarobki. Zmiana trendu na rynku pracy

Z przeprowadzonego badania wynika, że znaczna część uchodźców traktuje Polskę jako kraj tranzytowy na drodze do Niemiec, Holandii czy nawet Kanady. Na pytanie, dlaczego zdecydowali się na wybór naszego kraju, najwięcej osób (24 proc.) wskazało uwarunkowania geograficzne - Polska leży obok Ukrainy. Z kolei najmniej (6 proc.) wskazało na łatwe procedury pozyskania dokumentów. 20 proc. ankietowanych ceni sobie obecność krewnych i przyjaciół w Polsce. Dla 17 proc. Ukraińców istotną kwestią jest mentalność naszego narodu, która zbliżona jest do Ukraińców, szczególnie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Dla 13 proc. badanych ważny jest dobry poziom wynagrodzeń, a 11 proc. stwierdziło, że życie w naszym kraju jest tańsze niż w innych regionach Europy. Nie bez znaczenia jest też stosowany język. Dla 9 proc. pytanych język polski jest łatwiejszy do nauki niż inne europejskie języki.