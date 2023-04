Ukraińcy forsują Dniepr. Eksperci mówią, co się szykuje pod Chersoniem

I jak dodaje, zdobycie i utrzymanie przyczółku oznacza, że ukraińska armia musiałaby sforsować przejęty teren. - To, co widzimy, to bardziej odpychanie Rosjan od brzegu rzeki, co w przyszłości ma pozwolić na sprawne zbudowanie przyczółków. Co ważne, Ukraińcy zakończyli szkolenie na amerykańskich kutrach m.in. na MK-VI i Defiant. Gdyby pojawiły się na Dnieprze, to Rosjanie mieliby problem z utrzymaniem pozycji bezpośrednio nad rzeką. To konstrukcje przeznaczone do działań wojsk specjalnych. To już flotylla rzeczna z dużą siłą ognia, mogąca współdziałać ze śmigłowcami. Tam jest sporo zatok i wysepek, z których można prowadzić działania – komentuje płk Piotr Lewandowski.