Ukraina. Z zagranicy powróciło już 4,8 mln uchodźców. "Stabilna tendencja"

Łączne straty rosyjskie według stanu z 30 maja to m.in. ok. 30 350 żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1349 czołgów, 3282 transportery opancerzone, 643 systemy artyleryjskie, 205 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 118 pocisków manewrujących i 13 jednostek pływających.