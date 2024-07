Ukraina przetrwała najczarniejsze godziny. Pomocy wystarczy na półtora roku walki?

Amerykańska pomoc wojskowa, która dotarła do Ukrainy, pozwoli prowadzić walkę przez 12-18 miesięcy. Rosjanom nie uda się już dojść do Charkowa - uważa Konrad Muzyka z firmy Rochan Consulting. Polak wraz z innymi zachodnimi analitykami wrócił z wyjazdu do Ukrainy. Przekazał, że po rozmowach z wojskowymi jest "umiarkowanym optymistą" w sprawie dalszych wydarzeń.