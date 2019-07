Ukraina. Partia Zełenskiego może rządzić samodzielnie

Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie, prezydent Wołodymyr Zełenski może mówić o ponownym sukcesie. Jego ugrupowanie Sługa Narodu zwyciężyło w niedzielnym głosowaniu. Po raz pierwszy w historii Ukrainy może dojść do utworzenia jednopartyjnej większości parlamentarnej.

Trwa liczenie głosów w wyborach do Rady Najwyższej Ukrainy. Dotychczasowe wyniki wskazują na zwycięstwo partii Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński aktor i komik zyskał ogromną popularność jako gwizdor serialu "Sługa Narodu", co ułatwiło mu zwycięstwo w kwietniowych wyborach prezydenckich. Wciąż jednak nie do końca wiadomo, na ile niezależny jest on w swoich decyzjach i kto stanowi jego polityczne zaplecze. Teraz Zełenski może znacząco umocnić swoją władzę.