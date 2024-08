Ukraina mówi "dość". Gaz oraz ropa nie popłyną już rurociągiem Przyjaźń

Dotyczy to także gazu

Dotyczy to również gazu – przypomniał Podolak, dodając, że choć zakontraktowane ilości gazu będą przesyłane do końca 2024 roku, tranzyt zakończy się 1 stycznia 2025 roku. Podolak zaznaczył też, że jeśli europejscy odbiorcy będą potrzebować gazu z Kazachstanu lub Azerbejdżanu, Ukraina jest gotowa przesyłać go przez swoje terytorium.