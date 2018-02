Ukraina blokuje granicę z Polską. Protesty na przejściach granicznych w obwodzie lwowskim

Ostrzeżenie dla podróżujących między Ukraina a Polską. Protestujący zablokowali przejścia graniczne Szeginie-Medyka oraz Rawa Ruska-Hrebenne. Wszystko przez nowe regulacje celne dotyczące przewozu towarów.

Blokada na granicy zaczęła się dzisiaj około godziny 10 czasu polskiego. Potrwa do niedzieli. W tym czasie mieszkańcy obwodu lwowskiego chodzą po pasach dla pieszych na trasach dojazdowych do przejść granicznych. Przepuszczają po jednym samochodzie co 15 minut.