Ukradła dziecku plecak z zabawkami. Zaskakujący finał historii z Pruszcza

W jednej z restauracji w Pruszczu Gdańskim doszło do niecodziennej kradzieży. Kobieta, która przyszła na obiad z rodziną, ukradła... plecaczek z zabawkami. Rodzice dziewczynki zadzwonili do lokalu z prośbą o pomoc, a właściciele zdecydowali, że nagłośnią sprawę. Dzięki internetowej akcji historia zakończyła się szczęśliwie.

Na profili restauracji Pierogarnia Pruszcz pojawiło się nagranie, na którym widać, jak jedna z klientek, która do restauracji przyszła ze swoją rodziną, ukradkiem zabiera pozostawiony plecak. Kobieta chowa swoją zdobycz za krzesłlem, by nikt jej nie zauważył.

Właściciel restauracji zaapelował do internautów, by pomogli w odnalezieniu zaginionego plecaka.

"Apelujemy do Was, abyście pomogli nam znaleźć sprawców i poruszyć ich sumienie, to dziecko jest niewinne, a straciło swoje zabawki" - napisali na Facebooku. W plecaczku miały znajdować się lalki, konik oraz kilka innych prezentów, które dziewczynka dostała na święta.