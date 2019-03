Ujawniono zarobki NBP. Jarosław Gowin sugeruje, że Adam Glapiński powinien odejść

Rządzący raczej w sposób oszczędny wypowiadają się o aferze w Narodowym Banku Polskim. Wyróżnia się jednak Jarosław Gowin. Minister nie nabiera wody w usta, kiedy jest pytany o ocenę szefa NBP. - Mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy - mówi.

Jarosław Gowin był gościem programu w Polsat News. Jak podkreślił, Zjednoczona Prawica opowiadała się za jawnością zarobków, "nawet jeśli to niewygodne" dla rządzących. - Cieszę się, że dotrzymaliśmy słowa - podkreślił.

Na tych słowach nie poprzestał. Nie omieszkał wbić szpili szefowi NBP Adamowi Glapińskiemu. - Mam nadzieję, że sam pójdzie po rozum do głowy, albo ktoś mu w tym pomoże - zaznaczył Gowin, jednocześnie zwracając uwagę, że "prezes Banku jest i powinien pozostać nieodwoływalny".

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Gowin i Glapiński są dla siebie uszczypliwi. Po pierwszych wypowiedziach ministra o NBP, szef tej instytucji zalecał mu wziąć dwa razy głęboki oddech, a jak to nie pomoże, to zimny prysznic. - Jestem nienormalnie opanowany, nienormalnie spokojny. Nie potrzebuję takich technik relaksacyjnych - odpowiedział mu wtedy Gowin.