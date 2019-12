Ujawniono dokumenty pokazujące brutalną prawdę o wojnie w Afganistanie. "Wszyscy o tym wiedzieli"

Przez kilkanaście lat publicznie wojskowi i dyplomaci mówili o postępach w Afganistanie. Prywatnie przyznawali, że sytuacja jest beznadziejna. Tak wynika z dokumentów opublikowanych przez "Washington Post". Jak mówi WP były ambasador RP w Afganistanie, o pesymistycznych ocenach rzeczywistości wiedzieli wszyscy - łącznie z polskimi sojusznikami.

Wojna w Afganistanie trwa już 18 lat i jest najdłuższą wojną Stanów Zjednoczonych w historii. Jednak dopiero teraz na jaw wychodzi prawdziwy obraz tej wojny w całej jej beznadziei. Wszystko dzięki dziennikarzom "Washington Post", którzy po 3 latach walki w sądach uzyskali dostęp do zapisów wypowiedzi decydentów zaangażowanych dla urzędu Specjalnego Inspektora Generalnego ds. Odbudowy Afganistanu (SIGAR).

"Nie wiemy, co robimy"

Z kolei gen. Douglas Lute, który odpowiadał za wojnę w administracji Obamy, stwierdził, że USA "były pozbawione fundamentalnego zrozumienia Afganistanu - nie wiedzieliśmy co robimy".

Mimo to, z dokumentów jasno wynika, że amerykańscy oficjele i wojskowi mieli świadomość beznadziei sytuacji - a mimo to świadomie przedstawiali opinii publicznej znacznie bardziej optymistyczny obraz.

"Każda informacja była zmieniana tak, by zaprezentować możliwie jak najlepszy obraz" - stwierdził płk Bob Crowley, jeden z wojskowych doradców w administracji Obamy.

Publikacja dokumentów - nazwana przez gazetę "Afghanistan Papers" - porównywana jest do innego słynnego wycieku - "Pentagon Papers". Chodzi o ujawniony przez analityka Daniela Ellsberga i "New York Times" tajny raport Pentagonu na temat wojny w Wietnamie. Dokument dowiódł, że przez lata amerykańscy decydenci wprowadzali opinię publiczną w błąd.

Polacy o wszystkim wiedzieli

- Byłem w Afganistanie 9 lat i tak naprawdę nie musiałem tych dokumentów czytać. Tego rodzaju raporty, dyplomaci z Polski i innych krajów NATO uzupełniali swoimi ocenami, równie wstrzemięźliwymi i pesymistycznymi. Co z pewnością jest dość szokujące, to fakt, że publiczne wypowiedzi tych samych osób, które prywatnie chłodno patrzyli na sytuację, publicznie mówili o postępie, sukcesach - mówi WP były dyplomata. - Ciągle słyszeliśmy, że sukces jest za rogiem, w zasięgu ręki, że jest postęp w walce z korupcją czy z narkotykami. Wszyscy generałowie, ambasadorowie mówili to samo - dodaje.