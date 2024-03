Ujawniają. Putin realizuje plan przed wyborami do PE

Aby kontrolować przepływ nielegalnych imigrantów z Afryki, "zalać" nimi Europę i w ten sposób zdestabilizować Unię w kluczowym momencie - przed wyborami do do PE - Kreml tworzy 15-tysięczną straż złożoną z byłych członków bojówek w Libii. "The Telegraph" ujawnia szczegóły planu rosyjskiego wywiadu.