UE narzuciła drakońskie prawo rolnikom. Obowiązuje od kwietnia, ale nasze ministerstwo milczy

Choć nowe przepisy obowiązują od 21 kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie miało śmiałości poinformować rolników o sytuacji, w której się znaleźli. Tymczasem, kto nie spełnia wymagań opisanych w pakiecie rozporządzeń, nie może sprzedawać świń do zakładów mięsnych.

W zeszłym roku Niemcy zdecydowali się na wybudowanie płotu wzdłuż granicy, aby choroby nie zawleczono do ich kraju.

Według dr. Michała Rudego, prawnika i eksperta ds. prawa żywnościowego, narzuconych przez UE obowiązków nadal nie spełnia część polskich hodowców. - Duże hodowle, duże podmioty już w znacznej części stosują się do wymienionych środków. Te średnie szybko się do nich dostosują. Problem będzie z pozostałymi hodowlami - komentuje w rozmowie z WP.

Ministerstwo rolnictwa komentuje. "Wysłano wytyczne inspektorom"

"Wymagania wskazane w ww. przepisach nie są jednak, co do zasady, zupełną nowością. W przypadku profesjonalnych gospodarstw szereg tych rozwiązań zostało już wprowadzonych" - czytamy w odpowiedzi.

Jak zapewniła przedstawicielka ministerstwa, wobec nowych rozporządzeń UE, Główny Lekarz Weterynarii przekazał wytyczne do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej. "Jednocześnie w najbliższym czasie przekazane zostaną dalsze dokumenty stanowiące uzupełnienie procedur i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do egzekwowania nowych wymagań, co powinno ułatwić spełnienie wymagań przyjętych w powyższych rozporządzeniach" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.