Udawał ambasadora oszukując wierzycieli? Usłyszał zarzuty

We wtorek w Poznaniu doszło do zatrzymania Filipa S. - Ogłoszono mu zarzuty 12 oszustw, łączna wyrządzona szkoda wynosi prawie 4,2 mln zł. Przez kilka godzin składał wyjaśnienia, nie przyznał się do winy. Twierdzi, że nie chciał nikogo oszukać. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy zł - powiedział cytowany przez portal onet.pl rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej Łukasz Wawrzyniak.