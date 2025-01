Uczeń i nauczyciel pobili się na lekcji. Jest reakcja MEN

W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej doszło we wtorek do bulwersującego incydentu z udziałem ucznia i nauczyciela. Jak wynika najnowszych ustaleń, uczeń drugiej klasy wracając na zajęcia z toalety do swojej sali zaczął kopać w drzwi innej sali lekcyjnej. Uczący tam nauczyciel przedmiotu zawodowego, oburzony jego zachowaniem, postanowił zaprowadzić ucznia do dyrekcji szkoły.