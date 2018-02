Uczelnia wprowadza kontrolę arabskich studentów. "Chodzi o zagrożenie terroryzmem"

Pracownicy UM we Wrocławiu dostali nakaz: mają kontrolować dostęp studentów zagranicznych - szczególnie pochodzenia arabskiego i nigeryjskiego - do odczynników, z których można stworzyć bombę. - Pismo to wynik nadgorliwości - mówi rzeczniczka prasowa uczelni Monika Maziak.

Pismo do pracowników wrocławskiej uczelni budzi kontrowersje (Fotolia)

Budzące kontrowersje pismo podpisał prodziekan ds. studiów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Według biura prasowego uczelni zostało stworzone ze względu na rosnące w Europie obawy przed zamachami terrorystycznymi. Wyszczególnienie w nim studentów takiego, a nie innego pochodzenia, budzi głosy mówiące o dyskryminacji i rasizmie

- Chcemy zwiększyć kontrolę nad dostępem do potencjalnie niebezpiecznych substancji wszystkich studentów. Nie tylko zagranicznych. Wcześniej odbywały się rozmowy z władzami uczelni na ten temat. Powstało więcej pism w tej sprawie, a akurat to jedno, które wyciekło, wynika z pewnej nadgorliwości osoby, która je przygotowywała - tłumaczy Monika Maziak. Nadgorliwość miała wynikać stąd, że wedle dostępnych na uczelni analiz z terroryzmem najcześciej powiązane są właśnie osoby pochodzenia arabskiego i nigeryjskiego.

W związku zaistniałą sytuacją zagraniczni studenci zostali zaproszeni na rozmowę z władzami uczelni. - Przeprosiliśmy ich i zapewniliśmy, że to zarządzenie w żadnym wypadku nie miało być w nich wymierzone. Tak sformułowany dokument rzeczywiście nie powinien powstać. Równie dobrze polski student może wykorzystać w zły sposób dostępne odczynniki - mówi Maziak.

Zabawa w wybuchy

A co o rozporządzeniu myślą sami studenci wrocławskiej uczelni? - Myślę, że zwiększenie kontroli nad tym, co się dzieje w laboratoriach, to sensowny pomysł. Studentom, szczególnie tych niższych lat, mogą różne głupoty strzelić do głowy. Chcą się popisać i mogą coś wynieść, żeby się pobawić w wybuchy, a potem może być z tego tragedia. Ale oczywiście nie należy tego ograniczać tylko do studentów zagranicznych - podkreśla Justyna.

Innego zdania jest Kasia. - Jak ktoś chce skonstuować coś niebezpiecznego, to i tak znajdzie sposób. Dodatkowe kontrole na nic się tu nie zdadzą, więc nie widzą ich sensu - kwituje krótko sprawę.