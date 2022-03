- O to mamy żal - mówi ciocia dzieci. - Jeżeli [matka] twierdziła, że ojciec wywiózł dziecko, to jak mogli przekazać rodzinie zastępczej drugie i nie zadzwonić do Polski zapytać, czy on nie chce tego drugiego? I już by wyszło, że on tego drugiego dziecka nie ma. (...) Dla mnie to jest niepojęte. Skoro dziecko nie chodziło do szkoły miesiąc, dwa, trzy, pół roku, to powinni sprawdzić chyba, czy chodzi do szkoły w Polsce, prawda? To jest po prostu zaniedbanie. Jak jej się udawało przez pięć lat? Nie do pomyślenia jest to, że pięć lat chodziła wolna, a biedne dziecko nie żyło i nikt się nie zorientował.