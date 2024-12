Uchylili immunitet Kaczyńskiemu. "To będzie dla mnie okazja"

W piątek Sejm zdecydował o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty Zbigniewa Komosy. Za uchyleniem immunitetu było 241 posłów, "przeciw" - 206, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W Sejmie jedna z dziennikarek wskazała, że Kaczyński będzie mógł teraz dowieść swoich racji przed sądem.

"To będzie dla mnie pewna okazja"

- Niech pani nie żartuje, jak wrócimy do władzy, to wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić, a w tej chwili te sądy to, proszę wybaczyć, ale to nie są sądy - powiedział.

Skrytykował także sam fakt procedowania tej sprawy przez parlament.

- Do tej pory było tak, że przy wykroczeniach Sejm się nie zgadzał, przynajmniej w ogromnej większości wypadków. Ale także nie zgadzał się, jeżeli to było z oskarżenia prywatnego. Z prostego powodu - w ten sposób ich wrogowie, szczególnie tacy, którzy mają środki finansowe, mogliby ich prześladować nieustannie. Nawet gdyby to się kończyło uniewinnieniem, to trzeba byłoby pokrywać koszty adwokatów, tracić czas itd. I dlatego to dzisiejsze wydarzenie jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Ja się tego spodziewałem, bo wiem, z kim mam do czynienia - tłumaczył.

Stwierdził, że nie jest zadowolony, ale też nie jest "specjalnie zmartwiony".

- Możliwość powiedzenia publicznie, ale nie w Sejmie - bo to, powiedzmy sobie, dosyć szczególny skład w tej chwili Sejmu - to będzie dla mnie pewna okazja, żeby pokazać, jak w Polsce można obrażać zasłużonego człowieka (liderowi PiS chodzi o Lecha Kaczyńskiego - red.) i prowadzić putinowską propagandę - mówił.

- Przecież w tej chwili ten człowiek zwany Komosą zaproponował, że jeżeli ja wycofam się z twierdzenia, że to był zamach, to on zaprzestanie umieszczania tego napisu. Czyli jakby przyznał, że to był zamach - przekonywał.

Kaczyński zapewnił, że "nie wycofa się" ze stwierdzenia, że w Smoleńsku doszło do zamachu. - To, że to zrobili Rosjanie, to oczywiste, ale jaka była rola pewnych grup polskich w tym wszystkim... Mam nadzieję, że to kiedyś będzie wyjaśnione - powiedział.