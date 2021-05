Uchwała wstrzyma Nord Stream 2? PiS chce by przegłosował ją Sejm

Nord Stream II umocni Rosję?

Co więcej - jak wskazano w projekcie - realizacja projektu Nord Stream II jest niezgodna z celami Unii Europejskiej. Polityka energetyczna Wspólnoty zakłada bowiem dążenie do różnicowania źródeł energii, a kolejny gazociąg z Rosji doprowadzi do umocnienia Moskwy na pozycji lidera dostaw w wielu krajach UE.