Uchodźcy zatrzymani na A4. Szli pieszo do Niemiec

Policjanci zatrzymali dwóch młodych Afgańczyków koło Zgorzelca w woj. dolnośląskim. Mężczyźni wyjaśnili, że pieszo i autostopem przebyli w ostatnich dniach wiele kilometrów.

Powiedzieli, że mają 15 i 18 lat, ale później okazało się to nieprawdą. Afgańczycy stwierdzili, że dziewięć dni byli w podróży do Niemiec, gdzie mieli nadzieję na lepsze życie. Tłumaczyli też, że podróżowali - przeważnie podwożeni przez kierowców - przez Pakistan, Iran, Turcję, Bułgarię, Serbię, Rumunię, Węgry i Słowację. Ostatni etap trasy do Niemiec chcieli przejść prawdopodobnie pieszo.