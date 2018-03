Tysiące osób protestuje na ulicach. Wszystko efektem śmierci dziennikarza

Słowacy protestują przeciwko rządowi Roberta Fico. Po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka obywatele żądają dymisji premiera.

Manifestacje rozpoczęły się ponad tydzień temu i wciąż przybywa osób, które wyrażają niezadowolenie z obecnych działań rządu. Obecnie protesty trwają w ponad 40 miastach - podaje portal bloomberg.com. To największa demonstracja od czasów aksamitnej rewolucji, która przyczyniła się do obalenia komunizmu.

- Liczne skandale korupcyjne pozostały bez konsekwencji przez lata. To są głębokie traumy dla słowackiego społeczeństwa. Wystarczy - mówi Diana Majdakova, która reprezentuje 288 instytucji kulturalnych.

Kryzys pogłębił się po tym, jak premier Robert Fico odmówił wycofania oskarżeń o to, że protesty są opłacane z zagranicy, a manifestanci przygotowują się to starcia siłowego. Słowacy porównują swojego szefa rządu do Viktora Orbana, który także obwiniał obcokrajowców za próbę jego obalenia.